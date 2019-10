Đình chỉ 2 cán bộ CSGT liên quan đến cấp 'biển số đẹp' cho xe Lexus

Ngày 11.10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Công an tỉnh đã đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh để thanh tra liên quan khiếu nại về việc “ biển số đẹp ” do người dân bấm trúng bỗng rơi vào tay người khác.

Vụ việc được phát hiện khi CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phạt nguội vi phạm quá tốc độ đối với ô tô 75A - 135.35, gửi giấy phạt về cho chủ xe tại TP.Huế. Thế nhưng, người có tên sở hữu biển số trên trong dữ liệu quản lý của Cục CSGT (Bộ Công an) khi đăng ký biển số xe đã từng bấm được biển số này nhưng lại nhận thông báo máy lỗi; sau đó, người này bấm lại và được cấp biển số khác. Vì vậy, thấy giấy phạt gửi về cho mình mới biết biển số đã được cấp cho người khác nên làm đơn khiếu nại. Theo đó, biển số đẹp 75A - 135.35 đã được cấp cho xe Lexus RX 450H, thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tại TP.Huế...

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Công an tỉnh trả lời báo chí cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại; thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại gồm 5 thành viên do Chánh thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng. Tổ xác minh đang vào cuộc, làm rõ theo đúng quy trình . Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại, Công an tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh để thông báo cho cơ quan báo chí.