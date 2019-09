Đối diện tử thần 25 giờ trên biển: Ngư dân hét đến xé họng khi thấy tàu

Một tàu cá với 7 ngư dân bị chìm trên biển làm 1 người chết, 1 người mất tích, 5 người còn lại được lực lượng biên phòng và 1 tàu hàng cứu nạn kịp thời, đưa vào bờ.

25 giờ lênh đênh giữa biển trên tấm ván gỗ

Trưa 6.9, tàu cứu nạn CN 09 của Bộ đội biên phòng Quảng Trị cập cảng Hải đội 2 (đóng ở xã Triệu An, H.Triệu Phong), đưa Trần Văn Cường (16 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi, trú xã Xuân Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Phan Huy Hoàng (26 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Lưu) vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, các ngư dân đưa đến Trạm xá quân y của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị (ở TP.Đông Hà) để được chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi...

4 ngư dân tại thời điểm được tàu biên phòng phát hiện Ảnh: C.T.V.

Khoảnh khắc đưa các nạn nhân vụ chìm tàu cá lên tàu biên phòng ẢNH: THANH LỘC

Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, khuya 5.9, biên phòng Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá số hiệu NA 93010 bị chìm trên biển nên đã cho tàu cứu nạn CN 09 cùng đầy đủ người và trang thiết bị ra khơi... tìm kiếm, cứu nạn.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị thăm hỏi những người vừa được cứu sống. Ảnh: Nguyễn Phúc

Đến 9 giờ ngày 6.9, tàu CN 09 phát hiện được 4 người đang bám trên 1 tấm ván gỗ, lênh đênh trên vùng vùng biển giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị, cách bờ khoảng 18 hải lý.

Thăm khám sức khỏe cho cả 4 người ngay trên tàu CN 09 Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo những ngư dân sống sót, tàu của họ neo trú bão tại Cửa Gianh (Quảng Bình) và sáng 5.9 đã ra khơi, tuy nhiên chỉ đi được gần 20 hải lý thì sóng lớn đánh chìm tàu. Trên tàu tại thời điểm đó có tổng cộng 7 người. Ngoài 4 người được cứu, có 1 người khác và thi thể 1 ngư dân được tàu vận tải LVAMONI (Hải Phòng) vớt được tại vị trí cách cảng Gianh 9 hải lý. 1 người đang mất tích.

'Chúng tôi hét đến xé cổ họng khi thấy tàu biên phòng' Ông Phan Huy Hoàng, ngư dân lớn tuổi nhất trong số 4 ngư dân được cứu sống, cho biết trong 25 giờ lênh đênh trên biển, họ đã phải chứng kiến cái chết của một ngư dân khác. Do ván quá nặng nên đành buộc người bạn đi biển xấu số vào 1 cái phao rồi thả trôi đi... Và để duy trì sự sống, các ngư dân phải ăn cả những đám bèo trôi lềnh bềnh trên biển. Đói, rét, có nhiều lúc, họ nghĩ rằng mình không thể có 1 cơ hội nào sống sót. Chính vì thế, khi thấy tàu biên phòng xuất hiện, họ đã hét đến xé cả cổ họng. Trong khi đó, "em út" Trần Văn Cường, mới 16 tuổi, kể rằng trong suốt hơn 1 ngày lênh đênh giữa biển, ngoài sợ hãi, ngoài đói rét, Cường rất nhớ gia đình và nghĩ mình mãi mãi không bao giờ gặp người thân nữa.

Đưa ngư dân lên cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng theo đại tá Phương, ngay sau khi đưa 4 ngư dân vào bờ, tàu CN 09 của Biên phòng Quảng Trị tiếp tục quay đầu, triển khai tìm kiếm nạn nhân vẫn đang mất tích.