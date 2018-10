Đội lốt thầy tu lừa cúng 'cụ tổ', gửi vong về chùa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

[VIDEO] Thầy tu “dỏm” tráo tiền thật thành tiền âm phủ, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Ngày 29.10, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa Nguyễn Văn Dứt (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi, cùng quê Tiền Giang) đến tiệm cắt tóc của anh Khoa (31 tuổi, đường Nguyễn Công Trứ, P.8, TP.Đà Lạt) dựng lại hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các nghi phạm gây ra tại đây.

Từ cúng đuổi vong

Trước đó, ngày 23.9, Nam đến tiệm cắt tóc của anh Khoa, xưng là người tu hành ở làng chùa Đại Ninh (H.Đức Trọng) với pháp danh là Thích Minh Tâm và xin tiền công đức. Trong lúc nói chuyện, Nam thấy vợ anh Khoa là chị K. đang mang thai và nói chị này bị 'vong' theo rồi yêu cầu anh Khoa đưa 7 triệu đồng để làm mâm cúng gửi vong về chùa.

Nam đồng ý và đưa thêm cho Nam 2 triệu tiền công. Chiếm đoạt được số tiền này, Nam kể cho Dứt và một phụ nữ tên Thu (chưa rõ nhân thân) nghe.

Thấy chuyện lừa đảo anh Khoa dễ dàng, Dứt và Thu xin tham gia. Cả nhóm kéo nhau đến tiệm của anh Khoa. Dứt mặc đồ tu hành và tự xưng là sư phụ của Nam, tu tại một chùa ở Hóc Môn, TP.HCM, có pháp danh là Thích Huệ Tâm; còn Thu xưng là phật tử đi theo.

Lúc này, Dứt lại cho rằng chị K. bị "vong" theo rất nặng; yêu cầu đưa 28 triệu đồng (theo tuổi âm lịch của chị K.) để tiếp tục cúng đưa "vong" về chùa. Tuy nhiên, lần trước đã cúng 7 triệu đồng nên lần này chỉ cần đưa 21 triệu đồng và anh Khoa đồng ý đưa tiền.

ẢNH: GIA BÌNH Nguyễn Hoài Nam (bên trái) và Nguyễn Văn Dứt ẢNH: GIA BÌNH Nam đang thực nghiệm hiện trường

Theo trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP.Đà Lạt, Dứt và Nam là 2 đối tượng từ nơi khác đến TP.Đà Lạt buôn bán nhang và quen biết nhau khoảng tháng 9.2018. Dù không phải là thầy tu nhưng cả 2 cùng mua áo quần, tay nải tu hành để tiện bán nhang và phục vụ cho việc lừa đảo. Sau phi vụ “béo bở”, Nam và Dứt vẫn thường xuyên liên lạc hỏi han anh Khoa về công việc, chuyện làm ăn. Sau khi biết tiệm của anh Khoa vắng khách, Dứt liền gợi ý sẽ xin “cụ tổ” cho tài lộc.

Vài hôm sau, Dứt lại gọi cho anh Khoa và giới thiệu 3 mâm cúng để anh Khoa chọn, gồm: tiểu lộc (79 triệu đồng), trung lộc (99 triệu đồng) và đại lộc (199 triệu đồng). Dứt còn nói thêm là số tiền kia không nhận mà là để cúng, sau đó lấy sử dụng thì làm ăn thuận lợi và yêu cầu anh Khoa không được kể với ai. Anh Khoa đồng ý gói đại lộc và hẹn ngày 14.10 đến cúng.

ẢNH: GIA BÌNH Công an đưa Dứt đi thực nghiệm hiện trường

Theo lời anh Khoa, dù không có tiền nhưng cho rằng hai người này là người tu hành, hơn nữa nghe giải thích chỉ cần đủ số tiền 199 triệu đồng để làm lễ rồi trả lại nên anh Khoa đi mượn cho đủ số tiền trên.

ẢNH: GIA BÌNH Khi cúng, khổ chủ được yêu cầu quay lưng lại phía bàn, còn Dứt tranh thủ tráo túi tiền

Theo hẹn, ngày 13.10, Nam và Dứt chạy xe máy đến nhà Khoa còn Thu ngồi đợi ở đèo Prenn. Trên đường đi Dứt ghé chợ mua 10 xấp tiền âm phủ và 2 khăn màu đỏ.



Đến ngày 14.10, Nam và Dứt mặc áo người tu hành, riêng Dứt cầm theo tay nải màu vàng bên trong có 10 xấp tiền âm phủ đến tiệm của anh Khoa. Nam ngồi đợi ở trên quầy còn Dứt và vợ chồng anh Khoa xuống nhà bếp để cúng. Dứt yêu cầu anh Khoa bỏ 199 triệu đồng vào khăn màu đỏ mà Dứt trải sẵn trên chiếu rồi đậy lại và để trên bàn. Sau đó, Dứt nói vợ chồng anh Khoa quay lưng và lạy 4 phương 8 hướng để làm lễ.

Lợi dụng lúc này, Dứt dùng cục tiền âm phủ đánh tráo số tiền thật trong khăn đỏ trên bàn của anh Khoa. Sau khi làm lễ xong, Dứt nói anh Khoa cất dĩa đựng tiền vào tủ khóa lại, 7 ngày sau thì mở ra sử dụng để làm ăn sẽ thuận lợi.

ẢNH: GIA BÌNH Quần áo của các "thầy"

Chiếm đoạt được số tiền này, Nam chở Dứt ra quán cà phê để chia, thế nhưng trên đường đi Dứt đã rút ra bớt 120 triệu đồng cất làm của riêng, và nói với Nam là cúng chỉ được 79 triệu đồng, rồi chia cho Nam và Thu mỗi người 26 triệu đồng, còn lại Dứt lấy 27 triệu đồng.

ẢNH: GIA BÌNH Tay nải của "thầy"

7 ngày sau lễ cúng, anh Khoa mở tủ lấy tiền ra sử dụng thì tá hỏa phát hiện ra số tiền của mình chuẩn bị hôm trước đã “biến” thành tiền âm phủ.

Biết bị lừa, anh Khoa báo công an và Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26 và 27.10, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an Tiền Giang bắt giữ Dứt và Nam tại Tiền Giang rồi di lý về Đà Lạt để điều tra xử lý. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.