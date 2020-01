Đòi quan hệ không được, phóng hỏa khiến hai người chết

Sáng 29.1, Công an tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Jang Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai khiến hai người chết là Lầu Bá Súa (17 tuổi) và cháu X.Q.T (4 tuổi, ngụ cùng làng Jang Blo).

Trước đó, khuya 28.1 (mùng 4 Tết) Súa đến nhà chị L.T.X, là hàng xóm của Súa, và đòi quan hệ nhưng bị chị X. chống trả, thoát thân sang nhà bên cạnh. Súa sang tìm nhưng chị X. kiên quyết không ra.

Gọi chị X. không được, Súa quay lại nhà chị này, vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Lúc này có cháu T. là con chị X. đang ngủ trong phòng. Người dân xung quanh thấy vậy đã chạy tới can ngăn và yêu cầu Súa mở cửa phòng ngủ để đưa cháu T. ra ngoài nhưng y đã cự tuyệt và hăm dọa khiến mọi người không dám xông vào.

Khoảng vài phút sau, lửa bốc lên từ phòng ngủ của nhà chị X. Khi mọi người dập được lửa thì đã muộn. Súa và cháu T. đã tử vong. Theo nhiều người dân ở đây, nhiều khả năng Súa đã lấy can xăng dự trữ trong nhà chị X. đổ ra phòng ngủ và phóng hỏa

Một lãnh đạo Công an huyện Ia Grai cho biết, chồng chị X. đi săn nhiều ngày trong rừng, hiện vẫn chưa liên lạc được. Người dân vùng này hay dự trữ xăng trong nhà để dùng cho xe máy phòng khi xe hết xăng do cây xăng ở xa, lại thường phải đi cạo mủ cao su từ đêm khuya. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương làm rõ.