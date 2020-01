Vụ cháy nhà tại TP.HCM, 5 người chết: Người hàng xóm thủ ác

Người dân cho biết từ chiều 28 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020, khi đã ngớt người vào thăm viếng, thắp nhang cho 5 nạn nhân xấu số ở nhà số 567/22F Đỗ Xuân Hợp thì bất ngờ lực lượng công an ập tới và đưa một người đàn ông lên xe và rời đi ngay sau đó.

“Lúc ấy khoảng 4, 5 giờ chiều, công an họ làm nhanh lắm. Nhưng hàng xóm chứng kiến thấy họ đưa đi nhanh như vậy cũng đã đoán được 70 - 80% rồi. Đến khi sáng nay, thấy báo đài đăng tin thì mới dám chắc, nhưng cũng chẳng ai dám ngờ!”, một người dân chia sẻ.

Người nhà các nạn nhân cho biết giữa Hiền và gia đình bà Huệ trước đây có xảy ra bất đồng trong chuyện mua bán, tuy nhiên sự việc không quá căng thẳng. “Chúng tôi và cả người dân sống ở khu vực này cũng chẳng ai ngờ rằng nó (Hiền) lại làm như vậy”, người con dâu bà Huệ nói.

Trước đó, rạng sáng 21.1, khi phát hiện căn nhà của bà Lê Thị Huệ (70 tuổi) bùng cháy dữ dội , người dân xung quanh và người nhà của Phước đều hốt hả dập lửa. Cho đến khi công an ập vào bắt giữ Phước, nhiều người tỏ ra bất ngờ. “Đâu ai ngờ là nó đâu. Lúc xảy ra sự việc xong, tôi thấy nó không tò mò mà đi thẳng vào nhà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nghi ngờ!”, người nhà nghi can nói.

Theo một số người dân địa phương, nghi can này hiện chưa lập gia đình, tính tình rất lầm lì, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Nghi can đốt nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến 5 người tử vong khai gì?

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 22.1, sau khi thu thập nhiều chứng cứ liên quan, Công an quận 9 xác định Nguyễn Hữu Phước (tên thường gọi là Hiền) là nghi can gây ra vụ hỏa hoạn làm 5 người trong một gia đình tử von g nên đã tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.