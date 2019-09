Đòi sàm sỡ, cướp tài sản du khách nước ngoài ở Hội An

n, khởi tố bị can và bắt tam giam 2 tháng đối với Võ Quang Trường (16 tuổi) và Đặng Ngọc Lực (18 tuổi, cùng ngụ P.Cửa Đại, TP.Hội An) để điều tra về hành vi “ Cướp giật tài sản ”. Chiều 14.9, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ á

Tang vật tịch thu được khi nhóm thanh niên cướp của du khách nước ngoài ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 7.9, Trường và Lực cùng Nguyễn Viết Đức (15 tuổi, ở P.Cẩm An, TP.Hội An) chạy xe máy trên đường Bạch Đằng, theo hướng từ cầu Cẩm Nam vào khu vực trung tâm phố cổ Hội An.

Khi thấy chị M.T. (nữ du khách mang quốc tịch Anh) đang đi bộ, cả ba xuống xe và nảy sinh ý định sàm sỡ.

Tuy nhiên, hành vi này của Trường, Lực và Đức vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía nữ du khách nước ngoài.

Trong lúc giằng co, chị M.T. đánh rơi túi xách và Trường nhanh tay nhặt lấy rồi cùng đồng bọn lên xe tháo chạy.

Tài sản chị T. bị nhóm của Trường cướp gồm 1 điện thoại di động, 60.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp trên, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 11.9, trên đường Nguyễn Duy Hiệu, Võ Quang Trường và Đặng Ngọc Lực tiếp tục cướp giật túi xách của người nước ngoài. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động, 200.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan điều tra, Trường và Lực đã thừa nhận toàn bộ hành vi sàm sỡ và cướp tài sản.