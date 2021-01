Đôi tình nhân trộm xe máy liên tỉnh, bán lấy tiền ăn xài, ở khách sạn

Ngày 12.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang , cho biết đang tạm giữ và làm các thủ tục bàn giao Huỳnh Đức Phú Nhân (24 tuổi, ngụ P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) và Lê Thị Kiều Diễm (23 tuổi, ngụ xã An Lục Long, H.Châu Thành, Long An ) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”.

Đôi tình nhân này đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An trong thời gian gần đây.

Lê Thị Kiều Diễm tại cơ quan công an ẢNH: B.B

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua theo dõi, điều tra một số vụ trộm xe máy xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn các nơi, như: H.Châu Thành, Chợ Gạo, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và H.Châu Thành, TP.Tân An, tỉnh Long An đã có đủ bằng chứng đưa Nhân và Diễm vào đối tượng nghi vấn.

Huỳnh Đức Phú Nhân tại Cơ quan điều tra ẢNH: B.B Chiều 11.1, Nhân và Diễm đến một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Bình Đức, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ mời về làm việc. Chiều 11.1, Nhân và Diễm đến một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Bình Đức, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ mời về làm việc.

Sau quá trình đấu tranh, đôi tình nhân đã thừa nhận hành vi gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy.

Cụ thể, vụ trộm xe máy gần nhất là vào ngày 4.12.2020 tại xã An Lục Long, H.Châu Thành, tỉnh Long An và hàng loạt vụ trộm tại nhiều địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Tiền Giang trước đó.

Theo lời khai ban đầu của đôi tình nhân, tiền bán xe trộm được, cả hai dùng để thuê khách sạn nghỉ, ăn xài… đến gần hết tiền thì cùng nhau rảo nơi vắng người, la cà tại các quán xá tìm sơ hở của chủ xe để... tiếp tục trộm.