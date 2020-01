Đón xuân ở nhà giàn DK1: 7 cái tết giữa biển khơi

Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai 29 tuổi, quê xã Diễn Đồng, Diễn Châu (Nghệ An) đi lính hải quân. Lần đầu tiên Huy đón tết trên tàu trực ở cụm Ba Kè với thời gian trực kéo dài hơn 70 ngày. Làm nhiệm vụ ở tàu trực được xem là vất vả nhất trong số những nhiệm vụ của lực lượng hải quân. Bởi cuối năm sóng to gió lớn, tàu trực lênh đênh khiến người đi biển có kinh nghiệm cũng dễ say sóng.