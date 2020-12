Đồng bào Tin lành tiếp tục tích cực tham gia xây dựng đất nước

Tại buổi thăm và chúc mừng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc tốt đẹp, an lành tới mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin lành VN (miền Nam) và các vị mục sư trong tổng liên hội mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, năm mới nhiều sức khỏe , bình an và mọi điều tốt đẹp nhất. Bày tỏ tin tưởng đồng bào Tin lành tiếp tục gắn bó với đạo, đời, tích cực tham gia xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Phó chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các mục sư, chức sắc, chức việc cùng các tín đồ của hội thánh đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước thực hiện mọi chủ trương chính sách, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.