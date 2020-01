Động đất 2,6 độ Richter tại Sơn La

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt xóa 5 điểm tín dụng đen tại tỉnh này và 1 điểm tại Nghệ An.