Đông Hà: Mâu thuẫn với người anh, vác kiếm chém nhầm… người em

Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tứ Long (36 tuổi, trú tại khu phố Lương An, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) để điều tra làm rõ về hành vi "cố ý gây thương tích" . Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân với ông T.L.V (ở Khu phố 2, P.5, TP.Đông Hà) Long đã lấy 1 thanh kiếm đến nhà ông V. để giải quyết.