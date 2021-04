Xét xử nhóm côn đồ chém người đi đường tử vong tại chỗ

Ngày 1.4, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh (16 tuổi) 10 năm tù, Lương Võ Công Hào (17 tuổi) 6 năm tù, Nguyễn Quốc Đạt (18 tuổi), 7 năm tù, Trương Minh Khải (17 tuổi) 8 năm tù, Trương Mạnh Hùng (18 tuổi) 3 năm tù, Lê Như Hiếu (17 tuổi) 3 năm tù, Võ Lê Văn (23 tuổi, cùng ngụ tại H.Ninh Hải, Ninh Thuận) 18 tháng tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên phạt Ảnh: Thiện Nhân

Theo cáo trạng, nhóm của Trương Minh Khải và Nguyễn Ngọc Lâm (cùng trú ở xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải) có mâu thuẫn từ trước.

Tối 28.3.2020, khi bị cáo Trương Minh Khải đang ngồi chơi bài tây với nhóm bạn thì nhận được cuộc điện thoại từ Nguyễn Ngọc Lâm hẹn nhóm Khải ra khu vực tỉnh lộ 702 thuộc địa bàn thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải để đánh nhau.

Trước khi đi, nhóm của Khải chuẩn bị hung khí rồi chở nhau đến điểm hẹn thì gặp nhóm của Lâm chờ sẵn, dùng mã tấu chém về phía nhóm của Khải nhưng không trúng ai, rồi nhóm Lâm bỏ chạy.

Cùng lúc đó, ông Trần Văn An (30 tuổi, trú thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 702 để đi về nhà.

Khi nhìn thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau, ông An điều khiển xe máy chạy qua phần đường bên trái để tiếp tục lưu thông về nhà.

Nhìn thấy ông An chạy đến, Lương Võ Công Hào tưởng là người trong nhóm của Lâm nên cầm cây kiếm tự chế ném về phía ông An nhưng không trúng; lúc này Nguyễn Quốc Đạt cũng cầm cây rựa tiếp tục chém nhưng ông An né được.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh đi đến cầm cây mác chém từ trên xuống trúng vào vùng đầu làm ông An cùng xe máy ngã xuống đường trượt dài về phía trước khoảng 30 m khiến nạn nhân tử vong

Tại phiên tòa các bị cáo Thanh, Hào, Đạt, Khải, Hùng, Hiếu, Văn thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên HĐXX tuyên các bị cáo mức án trên.