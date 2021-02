Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm nghi phạm xông vào nhà chém người tối mùng một tết

Ngày 19.2, thông tin từ Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đức Thắng (26 tuổi, trú tại TP.Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi) và Hà Tuấn Anh (25 tuổi, cùng trú tại xã Gia Phố, H.Hương Khê), để điều tra về tội cố ý gây thương tích

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 12.2 (tức mùng một Tết Nguyên đán Tân Sửu), khi anh Nguyễn Quyết Tiến và anh Trần Minh Tiến (cùng trú tại TT.Hương Khê, H.Hương Khê) đang chúc tết tại nhà ông Hà Khoan (ở khối 19, TT.Hương Khê), thì bị một nhóm khoảng 20 thanh niên cầm theo dao xông vào chém loạn xạ.

Anh Quyết Tiến và anh Minh Tiến bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên khống chế, hành hung. Sau khi chém hai anh này bị thương, nhóm thanh niên nhanh chân rời khỏi hiện trường. Anh Quyết Tiến và anh Minh Tiến được người thân đưa đi bệnh viện điều trị ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an H.Hương Khê đã cử lực lượng tới hiện trường để điều tra và truy bắt nhóm nghi phạm.

Bước đầu, Công an H.Hương Khê xác định nguyên nhân dẫn đến vụ chém người này là do anh Nguyễn Quyết Tiến và Trần Đức Thắng xảy ra mâu thuẫn với nhau khi uống rượu chúc tết tại nhà ông Hà Khoan. Do quá bực tức, Thắng gọi thêm bạn bè cầm theo hung khí đến đuổi chém người mâu thuẫn với mình. Anh Trần Minh Tiến vào can ngăn nên cũng bị chém trọng thương