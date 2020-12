An Giang: Vụ băng nhóm chém nhau trên QL91, hé lộ đối tượng cầm đầu

Tối 10.12, Công an H.Thoại Sơn và Công an TP.Long Xuyên đồng loạt ra quyết định truy tìm và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan đến vụ băng nhóm chém người trên quốc lộ (QL) 91, thuộc P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, vào chiều 15.12.

Công an H.Thoại Sơn đã ra quyết định truy tìm 9 đối tượng gồm: Tạ Bá Em (Bá Lùn, 27 tuổi, xã Bình Thành, H.Thoại Sơn); Nguyễn Văn Thiện (Cu Ba Tẹt, 27 tuổi); Lê Đức Huy (Huy Rùa, 23 tuổi), Trịnh Văn Nhí (Ba Chóp, 25 tuổi), Lý Sách (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Thạch (21 tuổi), Nguyễn Nhựt Thiên (Ba Heo, 21 tuổi), Đặng Anh Tùng (Tùng Inox) và Phan Xuân Tương (cùng 25 tuổi, cùng ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) do liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 5.12 tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn.

Nguyễn Văn Thiện (Cu Ba Tẹt, 27 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn) đang bị Công an truy tìm do liên quan vụ án xảy ra tại thị trấn Núi Sập vào ngày 5.12 Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng và đang hoàn thành thủ tục khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra chiều 5.12 trên QL91 thuộc P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên. Đồng thời, Công an TP.Long Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Trần Thanh Hoàng (Hoàng Nhí, 38 tuổi), Huỳnh Văn Tèo (tên gọi khác Võ Văn Tèo; Tèo 72 mụt ruồi, 37 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên); Trần Anh Cường (Cường Lé, 43 tuổi, ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên), Võ Ngọc Thế (Toàn Heo, 37 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên).

Huỳnh Văn Tèo (37 tuổi, tên gọi khác Võ Văn Tèo, Tèo 72 mụt ruồi, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) được Công an thông tin là kẻ cầm đầu nhóm chặn xe 16 chỗ và gây ra vụ chém kinh hoàn trên quốc lộ 91 thuộc TP.Long Xuyên chiều 5.12 Ảnh: Công an cung cấp

Gọi băng nhóm đến giải quyết mâu thuẫn

Theo Công an tỉnh An Giang, vào chiều 5.12 tại thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn xảy ra vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng do nhóm của Trần Hoàng Tân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thiện (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Núi Sập) thực hiện.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 5.12 do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau giữa Tân và Thiện xảy ra cự cãi và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Thiện gọi điện cho Chung Minh Chiến (32 tuổi, thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn, làm công nhân ở Bình Dương) để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với Tân.

Lúc này, Chiến đang nhậu tại nhà cùng với 11 người bạn đến từ Bình Dương về dự đám cưới của 1 thanh niên tại thị trấn Núi Sập. Chiến đồng ý hỗ trợ Thiện và rủ thêm nhóm bạn đang nhậu chung lên xe ô tô 16 chỗ biển số 61B-016.46 do Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển đi đến khu vực ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Tân.

Khi hai nhóm gặp nhau, nhóm của Tân (khoảng 7 người) đã dùng súng (nghi vấn súng bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên 2 phát. Sau đó, bị nhóm của Thiện dùng dao tự chế để sẵn trên xe rượt chém nhóm của Tân. Hậu quả, khiến Trần Hoàng Tân bị thương tỷ lệ thương tật 9% và Trần Minh Triết (nhóm của Tân, bị thương tật tỷ lệ 30%).

Nhiều hung khí nhóm của Huỳnh Văn Tèo (Tèo 72 mụt ruồi) bỏ lại tại hiện trường Ảnh: Công an cung cấp

Chặn ô tô, chém người trên quốc lộ 91

Sau khi gây án, nhóm của Chung Minh Chiến lên xe ô tô 16 chỗ để về lại Bình Dương. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi xe ô tô của nhóm Chiến đang lưu thông trên QL91 thuộc khu vực P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên thì bị 10 đối tượng do Huỳnh Văn Tèo (tên gọi khác Võ Văn Tèo, tự Tèo 72 mụt ruồi) cầm đầu chặn đường, đập bể kính xe ô tô và dùng dao, mã tấu tấn công những người ngồi trong xe ô tô, sau đó lên 6 xe mô tô tẩu thoát. Hậu quả làm 6 người trong xe ô tô bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng hiện còn điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Chiếc ô tô 16 chỗ tại hiện trường xảy ra vụ chém người trên quốc lộ 91 thuộc TP.Long Xuyên ẢNH: TRẦN NGỌC

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ: cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; quyết định tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng thuộc nhóm của Thiện, gồm: Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên và Nguyễn Tú Anh.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đang giám sát chặt chẽ các đối tượng bị thương tích đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang là: Võ Quốc Hải (Quẹo), Dương Hoài Sĩ, Bùi Quốc Quân, Chung Minh Chiến và Nguyễn Minh Trí. Đồng thời Công an H.Thoại Sơn cũng đã bắt và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn nghèo, 30 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Thoại Sơn, An Giang (thuộc nhóm của Tân) về hành vi gây rối trật tự công cộng.