Đồng Nai bắt 8 người cho vay nặng lãi

Sáng 18.1, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã bàn giao 8 người cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền do có hành vi liên quan đến tín dụng đen ( cho vay nặng lãi ).