Đồng Nai: Đã tìm ra ô tô liên quan vụ tai nạn khiến 2 người chết

Liên quan đến vụ “Truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết” trên QL51, chiều ngày 18.8, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã tìm thấy ô tô trên, đó là xe đầu kéo BS 51C - 661.59, kéo theo rơ mooc BS 51R - 028.77, chủ sở hữu là một công ty ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Còn tài xế là Đắc Bá Tùng (39 tuổi, ngụ Phú Thọ).

Theo xác minh của công an, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Tùng điều khiển xe đến một nhà kho ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để lấy hàng rồi chở về cảng Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu). Sau đó cho xe dừng nghỉ tại bãi xe của công ty nằm ở P.Tân Vạn (thị xã Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Giải thích lý do không dừng lại xử lý sau khi gây ra tai nạn, tài xế Tùng cho rằng không hay biết vụ việc.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 16.8, người dân phát hiện 2 thanh niên nằm chết trên QL51 (đoạn giao nhau với đường 769, còn gọi là ngã tư Lộc An), bên cạnh là chiếc xe máy. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đấu (23 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Trường Huynh (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Xác định đây là vụ tai nạn giao thông, Công an H.Long Thành đã truy xét chiếc xe trên để điều tra làm rõ, hiện tại các phương tiện liên quan đến vụ việc đã được đưa về trụ sở Công an H.Long Thành phục vụ công tác điều tra.