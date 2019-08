Đồng Nai: Đang làm rõ sai phạm của cảnh sát trong vụ Giang '36'

Tại buổi họp báo chiều 20.8, đại tá Danh cho biết liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại nhà hàng Lam Viên trên đường Đặng Văn Trơn (P.Hiệp Hoà, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) gây náo loạn đường phố vào chiều 12.6, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Ngô Đình Giang (tức Giang '36 ', 33 tuổi, ngụ P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn ‘nhóc’, 30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Đồng thời công an cũng đang truy bắt các nghi can khác