Đồng Nai: Đánh kiểm lâm, cướp xe, 3 thanh niên bị khởi tố

Liên quan vụ "đánh kiểm lâm, cướp xe" xảy ra vào tối 24.4 ( Thanh Niên đã đưa tin ), sáng 7.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Vĩnh Cửu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Tiến Sang (17 tuổi), Lê Nguyễn Ánh Linh (23 tuổi), Châu Văn Hào (26 tuổi, cùng ngụ xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) để điều tra và về tội “ cướp tài sản ”.

Công an cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với Linh và Hào, riêng Sang được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, sáng 19.4, Sang điều khiển xe máy BS 53R7 - 2747 chở Linh và Phạm Thanh Liêm (20 tuổi, ngụ xã Mã Đà) đi vào khu rừng thuộc ấp 4 (xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu) để lượm quả ươi, xe bỏ lại trong rừng.

Sáng cùng ngày, Tổ tuần tra truy quét rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai khi đi tuần tra phát hiện xe máy nói trên nên đã lập biên bản, đưa về Trạm kiểm lâm Cù Đinh (thuộc xã Hiếu Liêm) tạm giữ.

Biết xe máy của mình đang bị giữ tại Trạm kiểm lâm Cù Đinh, ngày 21.4, Sang đến trạm xin nhận lại xe nhưng không được đồng ý do Sang không đưa ra giấy tờ chứng minh xe là của mình.

Chiều tối 24.4, sau khi uống rượu, Sang, Linh rủ Hào cùng 5 người nữa (cùng ngụ xã Mã Đà) tiếp tục đến Trạm kiểm lâm Cù Đinh xin lại xe. Đến nơi, cả nhóm đứng đợi bên ngoài còn Sang và Linh vào trong lấy xe.

Khi Sang và Linh dẫn xe ra thì anh Mạc Quý Hùng (27 tuổi, kiểm lâm) phát hiện. Lần này Sang vẫn không có giấy tờ chứng minh đó là xe của mình nên anh Hùng không cho đưa xe đi. Lúc này, Linh đã đánh vào mặt anh Hùng, Hào thấy vậy cũng xông đến đánh. Tiếp đó, Linh cầm một ly thủy tinh đánh vào đầu anh Hùng gây thương tích rồi cả bọn đưa xe đi.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Vĩnh Cửu xác định hành vi đánh kiểm lâm, cướp xe của Sang, Linh, Hào là có dấu hiệu phạm tội "cướp tài sản" nên đã khởi tố để điều tra, xử lý. Riêng những người còn lại, do chỉ đi theo chơi, chưa đủ căn cứ chứng minh là đồng phạm nên công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.