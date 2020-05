Đồng Nai: Đoàn 'xe vua' Âu Châu, Ngọc Minh Anh bị xử phạt gần 550 triệu đồng

Liên quan đến vụ đoàn " xe vua ” Âu Châu và Ngọc Minh Anh bị đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ, chiều ngày 13.5 Công an H.Nhơn Trạch cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Cụ thể, Công an H.Nhơn Trạch đã ra 54 quyết định xử phạt: gồm 27 quyết định phạt chủ phương tiện vì lỗi không thực hiện đúng quy định của nhà nước về quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; và 27 quyết định xử phạt tài xế về lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, tài xế dương tính với ma túy.

Xe của 2 doanh nghiệp Âu Châu và Ngọc Minh Anh vượt đèn đỏ tại ngã ba Nhơn Trạch (từ QL51 rẽ vào Nhơn Trạch) Ảnh: Cắt từ clip Như Thanh Niên đã đưa tin, từ phản ánh của người dân về việc đoàn xe của hai doanh nghiệp Âu Châu và Ngọc Minh Anh (chuyên chở than từ Cảng Phú Mỹ, Mỹ xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu) về Công ty Formosa (H.Nhơn Trạch) thường xuyên chạy ẩu, vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, lấn làn... Công an tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch bắt giữ.

Theo đó, vào tối 14.4, rạng sáng 15.4 Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng ban đơn vị phối hợp cùng Công an H.Nhơn Trạch bắt giữ tổng cộng 27 chiếc xe đầu kéo chở than của hai doanh nghiệp Âu Châu và Diệp Minh Anh.

Theo tài liệu của Thanh Niên, doanh nghiệp Ngọc Minh Anh có liên quan đến đại tá Trần Thị Ngọc Thuận , Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Bà Thuận là chị ruột của ông Trần Quý Trung, Giám đốc doanh nghiệp Ngọc Minh Anh.

Còn ông Phạm Đức Anh, chủ Trạm dừng chân 69 (cây xăng Ngọc Minh Anh) là con ruột của bà Thuận. Vào thời điểm Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt, có 4 chiếc xe của hai doanh nghiệp "xe vua” Âu Châu và Diệp Minh Anh “lẩn trốn” vào cây xăng trên.