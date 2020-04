Xe 'vua' lộng hành ở Đồng Nai: Xử lý nghiêm, không bao che?

Ngày 24.4, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết ông đang dự họp T.Ư ở Hà Nội. “Nếu có vụ việc như báo chí phản ánh thì Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp chỉ đạo và có hình thức xử lý phù hợp, theo các quy định của pháp luật. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai là xử lý nghiêm minh, không bao che”, ông Cường nói.

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), cũng cho biết: “Quan điểm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo trong vụ việc này là xử nghiêm dù liên quan đến ai”. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cũng đang tiếp tục vào cuộc, điều tra xử lý nghiêm, không để tình trạng xe “vua” lộng hành tái diễn gây bức xúc cho người dân.