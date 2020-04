PGĐ Công an Đồng Nai: Việc kiểm tra đoàn xe 'khủng' của Âu Châu là bình thường

Sáng ngày 15.4, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết việc cơ quan chức năng dừng, kiểm tra đoàn xe chở than "khủng" của doanh nghiệp Âu Châu là hoạt động bình thường nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

“Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nhơn Trạch xử lý”, đại tá Kim cho biết thêm.

Trước đó, khuya ngày 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý đoàn xe "khủng" chở than của Công ty TNHH TM Âu Châu (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Việc kiểm tra được tiến hành vào khoảng 23 giờ ngày 14.4 vào thời điểm nhiều xe "khủng" chở than của Công ty Âu Châu đang lưu thông từ quốc lộ 51 vào đường Tôn Đức Thắng (tỉnh lộ 25B, thuộc H.Nhơn Trạch). Tổng cộng có 30 chiếc xe của Công ty Âu Châu được dừng xe để kiểm tra

Đoàn xe chở than 30 chiếc của Công ty Âu Châu nhận được hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra Ảnh: CTV