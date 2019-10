Đồng Nai đưa 348 công an chính quy về xã

Việc bố trí được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bố trí 154 người về 57 xã, thị trấn, gồm 42 trưởng công an xã, 52 phó trưởng công an xã cùng 60 công an viên (hoàn thành trong năm 2019). Giai đoạn 2 bố trí 194 người về 64 xã, thị trấn, gồm 53 trưởng công an xã , 67 phó trưởng công an xã và 74 công an viên (hoàn thành trong năm 2020).