Đà Nẵng: Chặn đứng tiệc ma túy tại động lắc karaoke Đảo Nổi

Ngày 9.10, liên quan tiệc ma túy mừng sinh nhật tại động lắc karaoke Đảo Nổi, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Võ Công Nghĩa (19 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) tội mua bán trái phép ma túy.

Theo điều tra, tuy chưa đầy đôi mươi nhưng Nghĩa có "số má" trong giới giang hồ với 1 tiền án cố ý gây thương tích và vô số tiền sự sử dụng trái phép ma túy.

Bản thân nghiện ngập, không nghề nghiệp, ra tù, Nghĩa chọn con đường mua bán ma túy để thỏa cơn nghiện và ăn chơi.

Tiệc ma túy mừng sinh nhật, 4 nam thanh niên và 1 kiều nữ bị bắt quả tang Ảnh: Văn Tiến

Từ lâu, Nghĩa đã nằm trong tầm ngắm của Công an Q.Cẩm Lệ với chuyên án 0919MT, đây là một trong các hoạt động của công an địa phương thực hiện chỉ đạo của Công an TP về chiến dịch tổng tấn công, truy quét tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke...

Ngày 19.9, Nghĩa cùng Vũ Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ H.Phước Sơn, Quảng Nam) chơi lớn, mở tiệc ma túy mừng sinh nhật.

Vũ Minh Tuấn Ảnh: Văn Tiến

Tuấn góp 17 triệu đồng cho Nghĩa mua 20 viên thuốc lắc, 13 chỉ hàng khay ketamine với giá gần 30 triệu đồng để mở động lắc tại karaoke Đảo Nổi (đường Lương Định Của, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đãi bạn. Khuya 19.9, trong lúc Nghĩa, Tuấn và 3 người bạn (trong đó có 1 nữ) đang say sưa bay lắc ở phòng 306 động lắc karaoke Đảo Nổi thì bị công an ập vào khống chế cùng thuốc lắc, hàng khay, chấm dứt tiệc ma túy thác loạn.