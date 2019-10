Cảnh giác với các động lắc tại gia, tiệc ma túy biệt thự... ở Đà Nẵng

Một loạt các vụ triệt xóa động lắc tại gia , tiệc ma túy trong căn hộ cho thuê... ở Đà Nẵng thời gian gần đây cho thấy các điểm tệ nạn đang "dịch chuyển" từ các chốn ăn chơi thông thường sang những địa điểm kín đáo hơn.

Thời gian qua, hàng loạt tụ điểm ăn chơi đình đám tại TP.Đà Nẵng liên tục "thất thủ", từ các bar, pub nổi tiếng ở trung tâm như F3, New Phương Đông, Golden Pine, Simple Man (Q.Hải Châu)…, đến khu phố Tây An Thượng (Q.Ngũ Hành Sơn) bị kiểm tra ma túy và điều kiện kinh doanh

Công an Q.Thanh Khê lấy lời khai một dân chơi dương tính với ma túy tại karaoke Mercury giữa tháng 8 Ảnh: Nguyễn Tú

Các tụ điểm karaoke, vốn là động lắc trá hình như Chợt Nhớ, Mercury cũng bị đột kích, thống kê sơ bộ của Công an TP, đã có hàng trăm dân chơi dương tính bị xử phạt, cùng hàng chục bị can bị khởi tố tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Nhiều dân chơi khai nhận, trước tình hình truy quét tội phạm ma túy của Công an TP, các tụ điểm cũng siết chặt hoạt động kinh doanh hơn, như một số vũ trường, bar khuyến cáo, thậm chí đề nghị kiểm tra túi xách để tránh khách đưa ma túy vào sử dụng. Tụ điểm karaoke Mercury phát hiện nhiều kiều nữ dương tính ma túy Ảnh: Nguyễn Tú

Động lắc tại gia

Nắm bắt nhu cầu tổ chức tiệc ma túy, mở động lắc tại tư gia hoặc các địa điểm riêng tư, trong giới ăn chơi hình thành cả dịch vụ cho thuê căn hộ, trang thiết bị mở động lắc và không quên bán kèm thuốc lắc, hàng đá, hàng khay Ketamine.

Mới đây, hôm 19.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thành Quang (25 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Thiếu gia sa ngã này vừa cho thuê căn hộ để dân chơi mở tiệc ma túy, vừa cung cấp bình khí cười cùng nhiều món ma túy.

Nhiều dân bay "gãy cánh" khác tại karaoke Chợt Nhớ tháng 7.2019 Ảnh: Nguyễn Tú

Thuê căn hộ cũng là phương thức phổ biến nhất hiện nay các dân chơi chọn làm bãi đáp, nguyên do, hiện nay các chủ căn hộ cho thuê rất thoải mái, có phần tùy tiện nên được dân chơi ưa chuộng.

Như ngày 10.11.2018, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào căn hộ cao cấp 2140 chung cư Mường Thanh (TP.Đà Nẵng), bắt quả tang 6 nam, 4 nữ thác loạn.

Đáng nói, nhóm này bay lắc từ trưa đến tận khuya, chơi hết thuốc vẫn gọi đồng bọn mua thêm. Chịu không thấu trước âm thanh phát ra từ căn hộ trác táng, người dân báo công an kiểm tra, xử lý.

Không chỉ căn hộ, nhiều cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của còn thuê cả biệt thự biển để mở động lắc.

Căn villa biệt lập trong Ocean Villas được thuê với giá 25 triệu đồng/đêm để mở tiệc ma túy Ảnh: Nguyễn Tú

Như vụ Công an Q.Ngũ Hành Sơn triệt xóa tiệc ma túy do 26 dân chơi thuê biệt thự Ocean Villas (đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn). Trong đó, có 17 du khách Hà Nội, 4 người TP.HCM, 3 người Nam Định, Thanh Hóa, Phan Thiết và 2 người Đà Nẵng. Riêng tiền thuê căn biệt thự K4 giá đã 25 triệu đồng/đêm, cùng hàng chục triệu đồng mua cần sa, hàng đá, shisa, bóng cười…

Bóng cười, hàng khay ketamine trong bữa tiệc ma túy tại một villa Ảnh: Nguyễn Tú

Đường dây ma túy có người nước ngoài

Đáng báo động, không chỉ giới trẻ Đà Nẵng hay du khách trong nước thuê cơ sở lưu trú để thác loạn, thời gian gần đây có cả người nước ngoài mở tiệc ma túy.

Cuối tháng 1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt Huỳnh Ngọc Trí (25 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nhân viên quán bar kiêm bán ma túy và tổ chức tiệc ma túy.

Trí không chỉ nghiện mà còn thường xuyên chèo kéo khách nước ngoài ở bar tham gia động lắc. Ngày 23.1, Trí rủ 7 người, gồm Trần Lê Công Đức (27 tuổi), Nguyễn Thanh Liên (26 tuổi), Trần Thị Minh Hương, Park Jun Yeong, Lee Yuseong (cùng 25 tuổi), Kim Mi Lee và Kim Eun Sol (cùng 22 tuổi) góp 10 triệu đồng mua ma túy đến căn hộ cao cấp P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) để mở tiệc.

Trong lúc thác loạn, cả nhóm bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào bắt quả tang, thu giữ 2 gói ma túy ketamine, một số bóng cười và dụng cụ sử dụng ma túy.

Dân chơi thuê căn hộ Mường Thanh để phê pha bị bắt Ảnh: Nguyễn Tú

Hay trong vụ triệt xóa động lắc của Shi Jinghai (31 tuổi, người Trung Quốc) tại một ngôi nhà trên đường Sơn Thủy Đông 4 (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), Công an quận này triệt xóa toàn bộ đường dây ma túy.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào nhà, bắt quả tang Shi Jinghai cùng một cô gái người Việt Nam đang chơi hàng khay ketamine với 20,613 gam.

Số ma túy trên Shi Jinghai mua của Lê Nguyên Trung (28 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giá 33 triệu đồng, rồi rủ bạn bè và thuê nhiều nữ tiếp viên karaoke mở tiệc ma túy. Hiện Trung và Shi Jinghai đã bị khởi tố.

Để hình thành tụ điểm ma túy, trưởng phường chịu trách nhiệm

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP khẳng định, chiến dịch tổng tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi của Công an TP vừa qua, đã khiến tội phạm ma túy e dè, chuyển hướng hoạt động sang căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, các phòng karaoke.

Bên cạnh các lực lượng hình sự, ma túy tăng cường truy xét, cần có sự kịp thời tố giác, cung cấp thông tin từ người dân.

“Do đó Công an TP tiếp tục chỉ đạo không để tình trạng tổ chức các ổ nhóm ma túy kéo dài ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trong đó, giao trách nhiệm cho Công an phường tăng cường nắm tình hình, nếu vướng mắc phải báo cáo trưởng công an quận để chỉ đạo các đội nghiệp vụ hoặc Công an TP tăng cường phối hợp triệt xóa, xã phường nào để các động lắc tại gia, các tụ điểm ma túy tồn tại thì người đứng đầu là Trưởng công an phường phải chịu trách nhiệm”, đại tá Trần Mưu khẳng định.