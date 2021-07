Đồng Nai: Gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký '3 tại chỗ'; '1 cung đường, 2 địa điểm'

Ngoài việc lo nơi ngủ, ở, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền để khuyến khích công nhân lưu trú, đồng hành cùng công ty. Như Công ty TNHH Daikan Việt Nam ngoài tiền lương thì công nhân còn được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày tiền chi phí sinh hoạt.

Còn các doanh nghiệp có số lượng vài chục ngàn công nhân (chủ yếu là hoạt động may mặc) trước đó do có công nhân nhiễm Covid-19 nên đã tạm ngừng việc, như Công ty Pouchen , Công ty Taekwang, Công ty Changshin. Một vài doanh nghiệp khác thì không thể bố trí “3 tại chỗ” được được do số lượng công nhân quá lớn.