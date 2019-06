Đồng Nai giảm mức hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Ngày 7.6, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định mới về mức giá hỗ trợ đối với người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Cụ thể có 5 mức được đưa ra: đối với lợn con theo mẹ, mức hỗ trợ 216.000 đồng/con; lợn con cai sữa đến dưới 2 tháng tuổi hỗ trợ 375.000 đồng/con; đối với lợn thịt từ 2 - 4 tháng tuổi hỗ trợ 1.440.000 đồng/con; đối với lợn thịt, lợn giống hậu bị từ trên 4 tháng tuổi hỗ trợ 2.160.000 đồng/con; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ 3.240.000 đồng/con.

Trước đó, vào đầu tháng 5, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định đầu tiên quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. So với trước đó thì mức hỗ trợ theo quy định mới này giảm gần 30%.

Theo Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh có 13 xã thuộc 4 huyện mắc dịch tả lợn châu Phi: gồm Đồi 61, Bình Minh, Bắc Sơn, Quảng Tiến (H.Trảng Bom); Phước Thiền, Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch); Tân Bình, Tân An, Vĩnh Tân, thị trấn Vĩnh An, Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu); An Phước, Long Đức (H.Long Thành). Đến nay đã có 3 xã gồm Đồi 61, Phước Thiền, Hiệp Phước công bố hết dịch