Đồng Nai: Hàng chục ngàn người dân, công nhân tiêm vắc xin Sinopharm

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 1.9 , ngày đầu tỉnh Đồng Nai triển khai tiêm vắc xin Sinopharm cho người dân tại các phường Tân Biên, Trảng Dài, Tân Phong (TP.Biên Hòa) đều đạt tỉ lệ trên 100% lượng người đến tiêm theo kế hoạch. Riêng P.Trảng Dài có hơn 100.000 dân nên được phân bổ gần 80.000 liều vắc xin Sinopharm.

Người dân tiêm vắc xin tại nhà văn hóa khu phố 7, P.Tân Phong LÊ BÌNH

Bà Dương Kim Trúc, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa), cho biết khi nhận được thông báo phân bổ vắc xin Sinopharm về phường, lãnh đạo phường đã tập trung toàn bộ lực lượng để triển khai ngay. Mỗi khu phố đều bố trí 1 bàn tiêm gồm 2 y, bác sĩ. Đến chiều 1.9, tổng lượng vắc xin được tiêm cho người dân thuộc 11 khu phố trên địa bàn P.Trảng Dài là hơn 4.500 liều.

Người dân P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) xếp hàng chờ tiêm vắc xin Sinopharm LÊ BÌNH

Bà Trúc cho biết thêm, ngày 2.9, phường tăng chỉ tiêu tiêm vắc xin lên 7.000 liều, bố trí thêm 2 bàn tiêm ở một số khu phố có mật độ dân cư đông và đã tiêm 8.000 liều trong ngày 2.9. “Nếu tiếp tục tiến độ như vậy thì lượng vắc xin mà Sở Y tế phân bổ về phường khoảng hơn 1 tuần là sẽ tiêm hoàn tất”, bà Trúc nói.

"Vắc xin Sinopharm được Chính phủ phê duyệt nên tôi an tâm..."

Trong hai ngày 1 và 2.9, người dân ở phường Tân Phong và Trảng Dài (TP.Biên Hòa) xếp hàng chờ khai báo y tế , khám sàng lọc để tiêm vắc xin Sinopharm.

Có mặt tại Nhà văn hóa khu phố 7, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) lúc 9 giờ 30 ngày 2.9, PV Thanh Niên ghi nhận có khoảng 200 người dân đang xếp hàng để chờ đến lượt vào khám sàng lọc và tiêm vắc xin. Tại đây, có khoảng 10 cán bộ y tế và bác sĩ chuyên môn đang làm việc.

Các y, bác sĩ đang tiêm vắc xin Sinopharm cho công nhân Công ty Changsin (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) LÊ BÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trường (58 tuổi, ngụ P.Tân Phong) cho biết khi nhận được thông báo phường sẽ tiêm vắc xin Sinopharm cho người dân, lúc đầu ông cũng ngập ngừng chưa đăng ký. "Nhưng sau khi xem thông tin trên báo, đài nói về vắc xin này cũng tốt và được quốc tế công nhận, được Chính phủ phê duyệt nên tôi yên tâm đi tiêm. Sáng nay, cả nhà tôi 3 người đều đã tiêm vắc xin Sinopharm. Hơn 30 phút sau tiêm tôi thấy trong người vẫn bình thường chẳng có vấn đề gì cả”, ông Trường nói.

Gần 1.000 công nhân của công ty Changsin H.Vĩnh Cửu tiêm vắc xin Sinopharm LÊ BÌNH

Chị Nguyễn Thanh Hoài Vân (35 tuổi, ngụ P.Tân Phong) cho biết chị là giáo viên của Trường tiểu học Tân Phong B, tăng cường cho đội ngũ y tế phường trong khâu nhập liệu. Hai ngày nay chị Vân được điều động tới nhà văn hóa khu phố để hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ tiêm vắc xin cho người dân.

Chị Vân cho biết ngày hôm qua (1.9), ở khu phố 7, số lượng người dân đến tiêm rất đông, mấy chị em phải thay nhau nhập liệu liên tục. “Tại điểm tiêm này, tổng cộng có hơn 400 người dân đã đến tiêm trong ngày đầu (ngày 1.9). Hôm nay là ngày thứ 2 và lượng người dân đến còn đông hơn hôm qua”, chị Vân chia sẻ.

Các nhân viên y tế đang trả phiếu xác nhận đã tiêm vắc xin Sinopharm mũi 1 cho người dân P.Tân Phong, TP.Biên Hòa LÊ BÌNH

Một cán bộ Công an P.Tân Phong cho biết qua ngày đầu lượng người dân đến tiêm vắc xin ở các khu phố đông nên tiêm không kịp. Do vậy hôm nay phường phải thông báo cho các tổ trưởng tổ dân phố, báo cho người dân đến tiêm theo danh sách ban đầu nhưng phân ra từng tổ theo các khung thời gian khác nhau. "Mỗi đợt chỉ cho một hoặc 2 tổ dân phố đi thôi, chứ nếu đi một lúc thì không thể nào tiêm được vì số lượng người dân ở mỗi khu phố là khá đông. Như ở khu phố 7, nếu tính riêng nhân khẩu từ 18 tuổi trở lên cũng hơn 4.000 người, tổng số dân khoảng 6.000 người", vị cán bộ công an này nói.

