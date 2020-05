Đồng Nai: Kỷ luật Đảng, giáng chức Đội trưởng CSGT số 2 'bảo kê' xe vi phạm

Ngày 8.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với hai CSGT bị tố bảo kê xe vi phạm.

Cụ thể, trung tá Phạm Hải Cảng bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời giáng chức Đội trưởng Đội CSGT số 2.

Trung tá Phan Cẩm Tú, nguyên đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo cả về Đảng lẫn chính quyền.

Trước đó, vào cuối năm 2019, hai CSGT này bị hai chiến sĩ khác cũng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo "bảo kê" xe vi phạm; không chi trả tiền trực đêm, lễ, tết...

Sau đó, Thanh tra Bộ Công an đã vào Đồng Nai phối hợp xác minh và xác định việc tố cáo là có cơ sở.

Theo đó, Thanh tra Bộ Công an xác định trung tá Phạm Hải Cảng gọi điện can thiệp cho 10 phương tiện vi phạm; trung tá Phan Cẩm Tú can thiệp cho 6 phương tiện vi phạm.

Đối với số tiền trực đêm, lễ, tết... Thanh tra Bộ Công an an cho biết, có việc này, nhưng đơn vị giữ lại để sử dụng chung chứ không phải vì mục đích cá nhân.

Liên quan đến CSGT Đồng Nai, vừa qua Bộ Công an đã cách chức thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai

Trước đó, ông Trung đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Nai cách hết chức vụ trong Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Nai, nguyên Trưởng phòng CSGT Đồng Nai Đặng Thế Trung chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính... trong thời gian giữ chức vụ.