Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Cụ thể, vào rạng sáng 27.3, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại xã Đồi 61 (H.Trảng Bom).

Tại chiếu bạc, có 17 con bạc đang thắng thua bằng hình thức xóc đĩa , lực lượng công an đã thu giữ trên người các con bạc tổng số tiền hơn 60 triệu động, nhiều xe máy và 1 ô tô. Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi, hơn 10 dao, búa các loại.

Trước đó, vào trưa 26.3, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An (H.Nhơn Trạch). Qua đó bắt giữ 12 con bạc, tạm giữ 2 con gà đá, 11 điện thoại di động, 9 xe máy và 1 ô tô và gần 100 triệu đồng.

Cũng trong ngày 26.3, một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn H.Xuân Lộc cũng đã bị công an triệt phá. Theo đó, vào trưa cùng ngày, trong lúc 16 con bạc đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và tài xỉu tại Khu 6, thị trấn Gia Ray (H.Xuân Lộc) thì Công an H.Xuân Lộc ập vào bắt quả tang. Lực lượng công an tạm giữ 111 triệu đồng trên người các con bạc.