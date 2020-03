Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh: Triệu tập hàng loạt nghi can

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết liên quan đến loạt bài điều tra Báo Thanh Niên đăng tải, đơn vị này đã triệu tập hàng loạt nghi can để làm rõ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Lãnh đạo này cho hay, các nghi can tổ chức đánh bạc , đánh bạc chủ yếu là người ở địa bàn H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) nên đơn vị đã phối hợp với Công an H.Cẩm Mỹ triệu tập tới làm việc từ nhiều ngày qua. “Danh sách những người tham gia sới gà mà PV Báo Thanh Niên ghi hình và cung cấp, công an đã nắm được hết. Công an đã mời được khá nhiều người lên làm việc, một số khác thì đã bỏ trốn. Đối với những đối tượng được mời lên làm việc, công an cũng củng cố hồ sơ, nếu đầy đủ chứng cứ thì sẽ khởi tố”, lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho hay.