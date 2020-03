Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh: Chém giết nhau vì bạc bịp

Truy sát vì bạc bịp Mới đây (ngày 28.2) TAND tỉnh BR-VT xét xử, tuyên án 35 bị cáo về các tội giết người, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn H.Long Điền mà xuất phát cũng từ bạc bịp. Chiều 10.3.2019, do phát hiện bộ xóc đĩa có gắn chíp điện tử (camera quan sát từ xa bằng điện thoại) tại sới bạc ở vườn điều (xã Phước Hưng, H.Long Điền), nên hai bên dùng súng, mã tấu “huyết chiến” nhau khiến 1 người tử vong. Ngày 4.2, Công an Q.Cẩm Lệ ( Đà Nẵng ) hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng xóc đĩa đã bắt cóc, tống tiền con bạc vì dùng “bát tàng hình”. Ngày 17.6.2019, do nghi ngờ dùng “bát tàng hình” gắn camera, chip để biết trước kết quả nên một nhóm cờ bạc bắt cóc một con bạc đánh đập bị thương, gia đình nạn nhân phải đưa 82 triệu đồng mới chuộc con về được.