Đồng Nai: Nghi bị lạm dụng tình dục, 'nổi điên' sát hại nạn nhân

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Mậu (29 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 24.5, sau khi Mậu ăn nhậu với một người làm thuê tên Tùng (khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch) tại nơi làm việc của gia đình Mậu ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3). Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi lời qua tiếng lại, Mậu dùng dao chém Tùng gục tại chỗ.

Gây án xong, Mậu trở về nhà kể lại sự việc cho gia đình nghe. Sau đó người thân của Mậu lên chỗ làm việc của gia đình thì phát hiện anh Tùng tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an H.Trảng Bom tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi được sự vận của cơ quan công an và người thân, đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Mậu đến Công an xã Hố Nai 3, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.