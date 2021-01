Đồng Nai thu hút hơn 226 triệu USD vốn đầu tư chỉ vài ngày đầu năm 2021

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu, tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines là bệnh nhân Covid-19 1342.