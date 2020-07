Khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm

Theo đó, đoàn công tác số 1 do Thủ tướng làm trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: TP.HCM, Đồng Nai; một số địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Tây nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn công tác số 2 do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Đoàn số 3 do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc. Đoàn số 4 do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn, kiểm tra Bộ GTVT, Bộ NN-PTNT và một số địa phương vùng bắc Trung bộ, vùng Đông Nam bộ. Đoàn số 5 do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn, kiểm tra Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT. Hai đoàn số 6 và số 7 do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương còn lại.