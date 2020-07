Đồng Nai: Tìm thấy dấu chân chó tại hiện trường nghi xuất hiện 2 con báo đen

Sáng ngày 1.7, Hạt kiểm lâm H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm khu vực rừng tràm giáp ranh giữa 3 xã của H.Vĩnh Cửu gồm Tân An, Thiện Tân, Trị An và một phần thị trấn Vĩnh An, nơi người dân thông báo nhìn thấy 2 cá thể nghi là báo đen