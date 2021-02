Đồng Tháp: Bắt giam 2 thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 6.2, Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho hay, vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Thanh Sang (41 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, H.Tháp Mười) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan , tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra bước đầu Công an xác định, vào năm 2017, Trần Thanh Sang mua xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Kia Rondo, biển số 66A - 053.62, với số tiền 830 triệu đồng. Trong đó, Sang trả trước 240 triệu đồng, còn lại 590 triệu vay Ngân hàng VIB chi nhánh Đồng Tháp bằng việc thế chấp giấy đăng ký xe ô tô nêu trên để chi trả.

Đến tháng 10.2020, do nợ tiền trong việc kinh doanh, Sang đã đặt mua giấy đăng ký xe ô tô giả trên mạng xã hội , rồi mang giấy tờ giả và xe ô tô trên đi cầm cho anh Huỳnh Thanh Phú (ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi nhận xe, anh Phú nghi ngờ giấy tờ xe của Trần Thanh Sang giao cho mình là giả nên đã đến Công an trình báo để điều tra, làm rõ.

Qua làm việc của Công an, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TP.Cao Lãnh đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Chí Công tại cơ quan công an Ảnh: CTV

Cũng trong buổi sáng cùng ngày (6.2), Công an TP.Cao Lãnh cho biết, cũng vừa tiến hành tạm giam Lê Chí Công (21 tuổi, ngụ H.Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra của Công an TP.Cao Lãnh, Lê Chí Công ở cùng nhà trọ với anh Nguyễn Hoàng Sang tại P.6, TP.Cao Lãnh. Tối ngày 8.12, Công lén lấy trộm giấy đăng ký xe mô tô biển số 69M1-176.42 và bảo hiểm xe của anh Sang đem cất giấu. Đến sáng hôm sau Công hỏi mượn xe của Sang đi ra ngoài khoảng 20 phút sẽ trả lại, nhưng Công không trả mà điều khiển xe đến H.Bình Hòa, tỉnh Bạc Liêu bán với giá 24 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP.Cao Lãnh đã tiến hành truy tìm đối tượng và vật chứng. Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp, hỗ trợ bắt Nguyễn Chí Công và tiến hành bàn giao Công cùng chiếc xe tang vật cho Công an TP.Cao Lãnh điều tra theo thẩm quyền. Qua đó, Công an đã trao trả xe cho bị hại, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Chí Công về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.