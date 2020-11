Đồng Tháp: Bắt tạm giam người đàn ông chứa mại dâm trong quán giải khát

Ngày 26.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thanh Bình cho biết trước đó đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Ton (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Mỹ, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi chứa mại dâm

Theo kết quả điều tra của Công an H.Thanh Bình, vào khoảng 10 giờ 40 ngày 17.9, lực lượng Công an H.Thanh Bình phối hợp Công an xã Tân Mỹ bắt quả tang tại nhà của Ton ở ấp 3, xã Tân Mỹ có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm