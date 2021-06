Đồng Tháp: Đâm chết người, đánh nhau tại bệnh viện chỉ vì mâu thuẫn nhất thời

Sáng 13.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua điều tra công an xác định nguyên nhân bước đầu xảy ra vụ án giết người vào tối 10.6 tại P.An Hòa, TP.Sa Đéc là do mâu thuẫn nhất thời.