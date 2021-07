Đồng Tháp: Đăng tin sai sự thật về Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 9.7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Đồng Tháp và Công an TP.Sa Đéc, xử phạt vi phạm hành chính bà P.T.N.P (38 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.