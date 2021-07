Đồng Tháp: Phạt 2 phụ nữ vì đăng tin sai sự thật trên Facebook về dịch Covid-19

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở TT-TT Đồng Tháp và Công an TP. Hồng Ngự xử phạt hành chính bà Đ.T.B.T. (33 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP. Hồng Ngự) 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19 , gây hoang mang dư luận.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 11 giờ 35 ngày 10.7, bà T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin: “Hồng Ngự có ca dương tính và người tiếp xúc gần, sáng nay y tế vừa chuyển đưa đi cách ly, mọi người cẩn thận”. Tuy nhiên, theo thông tin được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hồng Ngự xác nhận thì trong ngày 10 và kể cả ngày 11.7 trên địa bàn không phát sinh ca mắc hoặc nghi mắc Covid-19 mới.

Trước đó, vào sáng 12.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở TT-TT Đồng Tháp và Công an H.Lai Vung xử phạt hành chính bà N.T.M.N. (31 tuổi, ngụ T.T Lai Vung, H.Lai Vung) 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, ngày 10.7, bà N.T.M.N. sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về việc chợ Hòa Long (H.Lai Vung) sẽ bị đóng cửa kể từ ngày 11.7 do bệnh Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi người mua lương thực về dự trữ. Tuy nhiên, trên thực tế thì chợ Hòa Long vẫn hoạt động bình thường.