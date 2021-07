Ứng xử ra sao với vụ Facebook kiện 4 tin tặc người Việt ?

A05 cũng đang xác minh sự việc Hôm qua 3.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan công an cũng đang xác minh làm rõ thông tin một nhóm người đang sinh sống tại Việt Nam bị Facebook kiện về việc sử dụng kỹ thuật gọi là “chiếm quyền điều khiển cookie” để chạy quảng cáo phi pháp , gây thiệt hại cho Facebook hơn 36 triệu USD. “Hiện đã xác định được 1 đối tượng trong nhóm 4 người Việt bị Facebook kiện. Vụ việc vẫn đang được xác minh”, nguồn tin cho hay. Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an), nguyên tắc xử lý vụ án hình sự là người phạm tội hoặc khách thể bị xâm hại phải có quốc tịch Việt Nam và đang ở Việt Nam; hậu quả xảy ra tại Việt Nam, hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam... Trong vụ 4 người Việt Nam bị Facebook cáo buộc, thiệt hại xảy ra ở Mỹ, đối tượng thực hiện hành vi ở Việt Nam và hiện đang ở Việt Nam, thì Việt Nam vẫn có thể xử lý hình sự nếu hành vi đó cấu thành tội phạm theo luật Việt Nam. Việc xử lý sẽ theo yêu cầu của Facebook hoặc của tòa án, cảnh sát Mỹ thông qua Interpol Việt Nam. “Trong trường hợp cơ quan công an ở Việt Nam phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm và quyết định điều tra, thì vẫn xử lý hình sự nhóm đối tượng này bình thường theo luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, hậu quả xảy ra ở Mỹ thì việc điều tra sẽ gặp khó khăn nên cần đến sự hỗ trợ của Mỹ thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và nước sở tại”, A05 cho biết. Nhiều bạn đọc thắc mắc sự việc xảy ra tại nước ngoài, đối tượng liên quan là người Việt Nam, vậy nếu sự việc có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam có thể xem xét trách nhiệm hình sự những đối tượng này theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không.