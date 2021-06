Đồng Tháp: Phong tỏa bệnh viện Sa Đéc 7 ngày vì có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, ca nghi nhiễm tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc là một nữ bệnh nhân 56 tuổi, ngụ H.Lấp Vò đang điều trị tại Khoa nội Bệnh viện đa khoa Sa Đéc từ ngày 10.6 do áp xe ở vai. Ngày 23.6, bệnh nhân sốt, mệt mỏi, đến sáng ngày 24.6 thì người này được lấy mẫu test kháng nguyên nhanh, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 . Chiều cùng ngày, kết quả mẫu xét nghiệm PCR của người này của CDC Đồng Tháp dương tính với SARS-CoV-2

Ngoài ca nghi nhiễm trên, tỉnh Đồng Tháp còn xuất hiện ca nghi nhiễm của 1 phụ nữ quê H.Châu Thành trở về từ TP.HCM có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 23.6, đang được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

Bản tin Covid-19 ngày 24.6: TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận, Phú Yên… “nóng” vì dịch bệnh

Trước tình hình trên, trong buổi chiều ngày 24.6 ông Đoàn Tấn Bửu đã họp khẩn với các ngành và các địa phương liên quan để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Bửu đề nghị tiến hành phong tỏa 7 ngày đối với Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Riêng đối với khoa Nội của bệnh viện (nơi có ca nghi nhiễm) sẽ phong tỏa 14 ngày, bắt đầu phong tỏa từ 21 giờ ngày 24.6 để kiểm soát tình hình dịch Covid-19, tránh lây lan ra cộng đồng.

Trong thời gian này, các lực lượng chuyên môn của tỉnh thực hiện công tác xét nghiệm tầm soát, truy vết các trường hợp liên quan, đặc biệt là đối với bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Đối với bên ngoài cộng đồng cũng đã áp dụng các biện pháp khảo sát, tầm soát các trường hợp F1 để đưa vào khu cách ly tập trung, các trường hợp F2 theo dõi sức khỏe tại nhà. Song song đó, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp là nơi phân tuyến điều trị để tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, chạy thận nhân tạo để người dân thuận tiện trong việc khám, chữa bệnh. Các bệnh viện lân cận cũng được huy động để hỗ trợ chuyên môn tối đa trong lúc áp dụng lệnh phong tỏa Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu UBND TP.Sa Đéc đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như hỗ trợ hậu cần cho Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Các ngành chuyên môn theo dõi, tham mưu để hỗ trợ bệnh viện thực hiện phong toả thành công. Công an tỉnh Đồng Tháp cử lực lượng đến Sa Đéc lập các chốt bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng Tháp khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và hạn chế tối đa việc di chuyển trong lúc này để phòng dịch Covid-19.

Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục tiến hành truy vết và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nuôi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.