Đồng Tháp: Tung tin sai sự thật chợ ngừng hoạt động để bán thịt heo

Ngày 23.7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Công an H.Tân Hồng tiến hành xử phạt hành chính ông V.Đ.H (38 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Tân Hồng) 5 triệu đồng đo tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19