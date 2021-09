Đồng Tháp: Vừa xong cách ly tập trung, về nhà tụ tập ăn nhậu

Chiều 3.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồng Ngự ( Đồng Tháp ) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Văn Nhân (42 tuổi, ngụ P.An Lộc, TP.Hồng Ngự) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30.8, từ tin báo của người dân, Công an P.An Thạnh phối hợp tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tiến hành kiểm tra nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, P.An Thạnh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nhân cùng 3 người khác đang tụ tập ăn nhậu. Riêng Nhân vừa thực hiện xong cách ly tập trung tại H.Phú Tân, An Giang, được cho về cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Khi được giải thích, nhắc nhở về quy định cách ly tại nhà và giãn cách xã hội, Nhân dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác yêu cầu Nhân về trụ sở làm rõ thì Nhân không chấp hành nên phải khống chế. Tuy nhiên, trong lúc khống chế, một Phó trưởng Công an P.An Thạnh bị Nhân đánh chấn thương vùng bụng và một cán bộ công an khác cũng bị Nhân đánh.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồng Ngự đến hỗ trợ, trấn áp và đưa Nhân về trụ sở công an. Tại đây, Nhân thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai do có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Công an TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý vụ việc chống người thi hành công vụ nêu trên.