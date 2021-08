Đồng Xoài: Đăng thông tin sai sự thật, một thanh niên bị lập biên bản

Trước đó, sáng cùng ngày, trong nhóm Zalo của KP.Phú Lộc (P.Tân Phú) có hơn 350 thành viên là người dân trong khu phố, Đ.Q.K đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ tại địa phương, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chính quyền địa phương trong công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo UBND P.Tân Phú, qua thống kê, đến nay P.Tân Phú đã trình 1.434 hồ sơ liên quan đến đối tượng là người bán vé số, lao động tự do trên địa bàn. Hiện đã có 498 người được chi trả với số tiền gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND P.Tân Phú cũng đã vận động, hỗ trợ trên 1.500 phần quà trị giá hơn 350 triệu đồng cho người dân khó khăn do Covid-19, lao động tự do, mất việc làm...

Làm việc với công an, K. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Công an TP.Đồng Xoài đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.Q.K theo Nghị định số 15-NĐ/CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với mức xử phạt đối với cá nhân từ 5 đến 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đồng Xoài củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định.