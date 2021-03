Đốt cỏ ở sân bay Biên Hòa làm mù trời: Phải đốt cỏ vì cắt không xuể

Sáng 12.3, ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) Bình Dương cho biết Thanh tra đã đến làm việc tại nhà riêng nhưng do YouTuber Thơ Nguyễn đang bị “suy sụp” tinh thần nên hẹn làm việc vào một ngày khác.

Nguyễn Văn Võ trốn khỏi trại giam , vừa bị lực lượng Công an Trại giam Đại Bình và các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khống chế bắt giữ lúc rạng sáng nay.

Công an tỉnh Quảng Nam đang truy tìm hai kẻ trùm kín người, xông vào nhà trói người phụ nữ vào chân giường cướp tài sản.

Chiều 11.3, Công an tỉnh An Giang thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong 'đường dây' mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế.