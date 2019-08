Đột kích phố Tây An Thượng, phát hiện người nước ngoài chơi ma túy

Rạng sáng 11.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đột kích bar Sasa (104 Hoàng Kế Viêm, P.Mỹ An) nằm trong khu phố Tây An Thượng, phát hiện cả người nước ngoài chơi ma túy.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, Công an Q.Ngũ Hành Sơn chủ công, phối hợp Công an P.Mỹ An huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ ập vào bar Sasa.

Lúc này, dù đã muộn nhưng bar vẫn còn hoạt động, trong quán có 31 người, gồm 7 khách nước ngoài, 24 người Việt Nam, trong đó có 4 nhân viên.

Tất cả đều bị thử test ma túy, kết quả, phát hiện 11 người dương tính, trong số này có 2 người nước ngoài, 9 khách Việt, tất cả thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 5, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng công an địa phương tổng tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke.

Trước đây, cuối tháng 9.2018. Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã từng đột kích phố Tây An Thượng, bắt quả tang Nguyễn Quang Anh Quân (29 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bán cần sa trước quán pub Crazy Cat (12 An Thượng 6).

Kiểm tra pub Crazy Cat, lực lượng chức năng phát hiện quản lý Tống Duy Phong (19 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) tàng trữ số lượng lớn dụng cụ sử dụng cần sa.

Kết quả thử test 60 khách trong quán, có 3 người Việt Nam, 18 người nước ngoài chơi ma túy (4 người Anh, 6 người Úc, 2 người Nam Phi, 2 người Mỹ, còn lại là người Iceland, Colombia, New Zealand và Malaysia).

Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng, kể cả người nước ngoài chơi ma túy bị phát hiện ở phố Tây An Thượng vừa qua.