Đột kích quán karaoke, phát hiện 28 ‘dân chơi’ cùng 4 nhân viên dương tính ma túy

Chiều 22.9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), đột kích một quán karaoke trên địa bàn, phát hiện 28 dân chơi cùng 4 nhân viên của quán karaoke này dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường Ảnh: Nam Thịnh

Theo đó, vào lúc 1 giờ 45 phút cùng ngày (22.9), Công an tỉnh Quảng Nam huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ bất ngờ đột kích, kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Paradise (135 - 137 Lê Lợi (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), do ông Trần Cao Tuyến (52 tuổi, ở xã Tịnh Sơn, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm chủ.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý của cơ sở. Kiểm tra thực tế cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang có 4 phòng cho khách thuê hoạt động. Kiểm tra tại các phòng này có 28 khách (17 nam, 11 nữ) và 4/10 nhân viên dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng Quảng Nam đọc biên bản kiểm tra kinh doanh karaoke Paradise Ảnh: Nam Thịnh

Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật tại các phòng trên gồm: 4 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (chưa rõ khối lượng), 4 túi ni lông bên trong có chứa chất bột, 3 viên nén, qua thử test nhanh xác định là chất ma túy; 1 dùi cui kim loại, 14 mô tô, xe máy, 12 triệu đồng, nhiều ĐTDĐ và tang vật liên quan khác.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Lực lượng chức năng áp giải các dân chơi dương tính với ma túy về trụ sở làm việc Ảnh: Nam Thịnh

Hiện vụ đột kích vào quán karaoke phát hiện 28 dân chơi cùng 4 nhân biên dương tính với ma túy đã được giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.