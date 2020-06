Đợt nắng nóng kéo dài nhất 27 năm qua

Nắng nóng khắc nghiệt cũng diễn ra ở một số nước Cơ quan Quản lý cháy rừng của Nga hôm qua công bố số liệu cho thấy số vụ cháy rừng ở vùng Siberia tăng lên gần gấp 5 lần trong tuần qua giữa lúc nắng nóng đang hoành hành ở khu vực. Hôm 20.6, giới chức báo cáo nhiệt độ ở thị trấn Verkhoyansk thuộc Siberia đo được 38 độ C. Nếu chỉ số này được xác nhận, đó là ngày nóng nhất được ghi nhận ở Bắc Cực từ trước tới nay, theo AP. Nước Anh hôm 25.6 cũng đã trải qua ngày nóng nhất từ đầu năm đến nay, khi nhiệt độ đo được tại sân bay Heathrow là 33,4 độ C. Thời tiết nóng đã khiến hàng ngàn người đổ xô đến bờ biển ở phía nam của Anh, bất chấp cảnh báo của giới chuyên gia không nên tập trung thành nhóm đông để phòng ngừa đại dịch Covid-19 , theo tờ The Guardian. Hồi tuần trước, nhiều khu vực ở miền bắc Ấn Độ cũng đã trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, với nhiệt độ lên tới hơn 42 độ C, theo tờ Hindustan Times. Các nhà khoa học cảnh báo những người không có đủ điều kiện tiếp xúc với không khí mát hoặc không được cung đủ nước có thể đối mặt nguy cơ về sức khỏe , đặc biệt trong giai đoạn áp đặt lệnh phong tỏa phòng, chống Covid-19. Minh Trung