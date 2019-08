Đốt rừng để trả thù... công an

Chiều ngày 1.8, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lương (17 tuổi, ngụ xóm 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra hành vi hủy hoại rừng

Trước đó, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, tại xã Thượng Sơn xảy ra 3 vụ cháy rừng. Nghi vấn có người đốt nên công an tổ chức mật phục và bắt giữ được Lương khi nghi phạm này đang châm lửa đốt rừng.

Một vụ cháy rừng tại huyện Đô Lương ẢNH H.HOÀN

Tại cơ quan công an, Lương khai, đêm 27.5, Lương đến một gia đình ở cùng xóm đang tổ chức đám hỏi để chơi và lấy trộm 4,2 triệu đồng đựng trong túi xách của gia đình này.

Vài ngày sau, Lương bị công an xã bắt giữ và chuyển hồ sơ cho Công an huyện điều tra. Lương sau đó bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Thù tức vì công an bắt mình nên ngày 11.7, lợi dụng trời nắng nóng kéo dài, Lương châm lửa đốt khu rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý để… trả thù công an.

Trước đó, ngày 28.6, Lương đốt khu rừng keo của một người dân trong xã để trả thù người này đã chặt đứt dây thừng con trâu của gia đình Lương khi trâu đi vào rừng keo phá hoại. Ngày 13.7, Lương lại đốt khu rừng ở địa bàn xã Thượng Sơn để… nghịch chơi.

Ngày 14.7, khi Lương đang thực hiện tiếp một vụ đốt rừng khác thì bị công an bắt giữ.